Шаги должны быть с двух сторон, – Фесенко о возвращении Донбасса

О реинтеграции Донбасса, какие действия должна предпринять Украина и почему виноваты обе стороны – об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог, глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Реинтеграция Донбасса

– В решении подобных конфликтов можно провести аналогию с семейными – обе стороны должны взять на себя часть вины. Шаги на встречу должны быть с обеих сторон. Для того, чтобы произошла реинтеграция, должна быть активная политическая, психологическая, информационная коммуникативная работа.

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– Кстати, очень хорошо, что об этом упомянул президент Владимир Зеленский, когда выступал в Мариуполе. Вот те три этапа преодоления конфликта, и реинтеграция там последняя. Второй – преодоление внутреннего конфликта, и это касается не только Донбасса. У нас раскол внутри страны. У нас часть общества настроена пророссийски. Она меньше – где-то 15-20%. Часть категорично настроена против любых соглашений с Россией, неважно о чем. Это примерно 25-30% населения.

– Совместить их позиции очень трудно, фактически невозможно. Поэтому нам надо уменьшать полюса противостояния даже внутри страны. И то, что президент об этом упомянул и поставил такую задачу – надо думать, как преодолеть расстояние, искать внутреннее понимание – это очень важно, без этого нормальной реинтеграции не будет. Будет просто перенос конфликта в страну.



Разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

Что нужно знать о разведении сил в Петровском?

Оно должно было стартовать 4 ноября. Но дату придется изменить, так как пророссийские боевики обстреляли Петровское 30 октября.

Командующий ООС Кравченко заявил, что украинская сторона в 12 часов 8 ноября запустит белую ракету, которая будет сигнализировать противнику о готовности к разведению войск. Если вражеская сторона не ответит аналогичным сигналом, можно будет считать, что противник сорвал процесс и нарушил международные договоренности.

Сами же боевики заявили, что не могут начать разведение 8 ноября, поскольку накануне Вооруженные силы Украины якобы обстреляли район разведения. Следовательно, они готовы возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.

Где уже состоялось разведение войск на Донбассе?Разведение сил и средств с обеих сторон уже состоялось в Станице Луганской и в Золотом-4 на Донбассе. Оно происходит в рамках минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате.



Украинская сторона также заявила, что готова к разведению сил в Донецке, если пророссийские боевики также освободят город. В то же время, есть направления, где отвод войск пока невозможен. Среди них – Марьинка и Широкино.

Коммуникация с Донбассом

– Коммуникация с тем регионом очень плохая и без учета его особенностей. Простой пример, который многим не понравится, – общаться надо на русском языке для того, чтобы лучше поняли.

– Украинские ценности нужно нести не только на украинском, но и на русском языке. Важный момент – этот регион имел "особый, специфический статус" и политический, социальный, культурный и языковой. И до 2014 года к сожалению регион жил сам по себе.

– Связей с Россией там было больше, чем с остальной территорией Украины. И это тоже было одной из главных причин событий 2014 года. Поэтому сейчас действительно надо создавать активные коммуникационные инструменты. Телевизионные каналы должны этим заниматься. Надо думать, как должна работать система образования на этих территориях.

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