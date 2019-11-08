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      Кроки мають бути з двох сторін, – Фесенко про повернення Донбасу

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      Про реінтеграцію Донбасу, які дії повинна зробити Україна та чому винні обидві сторони – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Реінтеграція  Донбасу

      – У розв’язанні подібних конфліктів можна провести аналогію з сімейними – обидві сторони мають взяти на себе частину провини. Кроки на зустріч мають бути з обох сторін. Для того, щоб відбулася реінтеграція має бути активна політична, психологічна, інформаційна комунікативна робота.

      Читайте також: Як буде проходити розведення військ у Петрівському: пояснення ООС

      – До речі, дуже добре, що про це згадав президент Володимир Зеленський, коли виступав у Маріуполі. От ті три етапи подолання конфлікту і реінтеграція там остання. Другий – подолання внутрішнього конфлікту і це стосується не тільки Донбасу. У нас розкол всередині країни. У нас частина суспільства налаштована проросійськи. Вона менша – десь 15-20%. Частина категорична налаштована проти будь-яких угод з Росією, неважливо про що. Це приблизно 25-30% населення.

      – Поєднати їх позиції дуже важко, фактично, не можливо. Тому нам треба зменшувати полюси протистояння навіть всередині країни. І те, що президент про це згадав і поставив таке завдання – треба думати, як подолати відстань, шукати внутрішнє порозуміння. Це дуже важливо, без цього нормальної реінтеграції не буде. Буде просто перенесення конфлікту в країну.

      війна на донбасі
      Розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      Що треба знати про розведення сил у Петрівському?

      • Воно мало стартувати 4 листопада. Але дату доведеться змінити, адже проросійські бойовики обстріляли Петрівське 30 жовтня.
      • Командувач ООС Кравченко заявив, що українська сторона о 12 годині 8 листопада запустить білу ракету, що сигналізуватиме противнику про готовність до розведення військ. Якщо ворожа сторона не відповість аналогічним сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав процес і порушив міжнародні домовленості.
      • Самі ж бойовики заявили, що не можуть розпочати розведення 8 листопада, позаяк напередодні Збройні сили України нібито обстріляли район розведення. Відтак, вони готові відновити процес відведення військ в Петрівському 9 листопада.

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4 на Донбасі. Вони відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      Українська сторона також заявила, що готова до розведення сил у Донецьку, якщо проросійські бойовики також звільнять місто. Водночас, є напрямки, де відведення військ наразі неможливе. Серед них – Мар’їнка та Широкине.

      Комунікація з Донбасом

      – Комунікація з тим регіоном дуже погана і без врахування його особливостей. Простий приклад, який багатьом не сподобається, – комунікувати треба російською мовою для того, щоб краще зрозуміли.

      – Українські цінності треба нести не тільки українською, а й російською мовою. Важливий момент – цей регіон мав "особливий, специфічний статус" і політичний, соціальний, культурний і мовний. І до 2014 року на жаль регіон жив сам по собі.

      – Зв’язків з Росією там було більше, ніж з іншою територією Україною. І це теж було однією з головних причин подій 2014 року. Тому зараз дійсно треба створювати активні комунікаційні інструменти. Телевізійні канали мають цим займатися. Треба думати, як має працювати система освіти на цих територіях.

      Більше – дивіться у відео.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
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