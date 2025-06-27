В Украине исследовали новую версию Shahed-136 с искусственным интеллектом: что известно о БПЛА

Украинская разведка обнародовала детальный анализ обновленного иранского дрона Shahed-136. БПЛА имеет современную электронику и элементы искусственного интеллекта.

Этот беспилотник также известен как "Герань-2". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Компоненты обновленного Shahed-136

ГУР на портале War&Sanctions обнародовало данные о модернизированном беспилотнике Shahed-136, который недавно сбили на Сумском направлении. Это дрон из новой серии, которые имеют серьезные технические обновления конструкции.

В исследованном образце обнаружен мини-компьютер Nvidia Jetson Orin. Он специализируется на задачах искусственного интеллекта и видеоанализа, а также имеет инфракрасную камеру. Оборудование позволяет дрону автоматически обнаруживать цели и наводиться на них. Такая технология уже использовалась Россией в дронах V2U.

Боевая часть Shahed-136 (Герань-2) MS001 / Фото War&Sanctions

По данным разведки, также обновлена спутниковая навигационная система Nasir. Теперь она стала восьмиканальной и имеет антенну из четырех элементов. Похожие системы ранее обнаруживали на "Шахедах" российской сборки. Кроме того, дрон оснащен радиомодемом и подсистемой для передачи видео, телеметрии или группового управления.

В ГУР считают, что такая модернизация свидетельствует об обмене технологиями между Ираном и Россией. Результаты этого сотрудничества потенциально могут быть использованы и за пределами войны в Украине. В частности, для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

К слову, в Украине появился собственный аналог российских управляемых авиабомб. Также украинская армия имеет в арсенале американские JDAM-ER, которые продемонстрировали хорошие результаты. Впрочем, это дорогое оружие, и его запасы ограничены.