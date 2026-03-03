Британскую авиабазу на Кипре атаковал "Шахед" с российской антенной, – СМИ
- На обломках иранского дрона Shahed-136, атаковавшего британскую авиабазу на Кипре, предположительно, нашли российскую антенну "Комета/Комета-М".
- Официального подтверждения от британской стороны или Кипра относительно найденного оборудования пока нет.
Сотрудничество между Ираном и Россией давно перестало быть секретом для мира. Это подтверждают и взаимосвязи в военной сфере. Так, во фрагментах иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который совершил атаку на британскую авиабазу "Акротири" на территории Кипра, вероятно, обнаружили российскую антенну спутниковой навигации типа CRPA "Комета/Комета-М".
Она предназначена для противодействия радиоэлектронному глушению. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Clash Report.
Что известно о российском следе в иранском дроне?
Система "Комета/Комета-М" относится к многоканальным антеннам класса CRPA (anti-jam) и используется для повышения устойчивости навигации к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Такой модуль позволяет беспилотникам и ракетам точнее сохранять курс даже в условиях активного подавления сигналов. Ранее о применении "Кометы" на российских средствах поражения сообщали украинские и международные профильные источники.
Обнаружена российская антена во фрагментах "Шахеда": смотрите видео
Сейчас ни британская сторона, ни официальные структуры Кипра пока не подтвердили, какое именно оборудование было найдено среди обломков.
Впрочем, если данные о наличии "Кометы-М" в этом "Шахеде" подтвердятся, это может указывать на расширение технологического сотрудничества между Ираном и Россией, в частности в сфере навигационных решений и противодействия РЭБ.
Стоит заметить, что существенное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана и убили верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. После этого Иран атаковал ряд стран в регионе.
Интересно! Израильский военный аналитик Давид Шарп отметил, что для Трампа это политически рискованный шаг, ведь война не имеет широкой поддержки в США. Поэтому ему важно подать ее как успех, тогда как вопрос смены режима в Иране, по словам эксперта, зависит прежде всего от самого иранского общества.
Как Иран ударил по Кипру?
Вечером 1 марта иранский беспилотник нанес удар по стратегической британской авиабазе "Акротири" на Кипре. Таким образом, Тегеран впервые атаковал объект, принадлежащий европейскому государству.
К тому же из-за угрозы применения дронов была проведена эвакуация из Международный аэропорт Пафоса, а воздушное пространство в районе аэропорта временно закрыли.
В то же время Посольство США в Никосии предупредило о потенциальной опасности использования беспилотников в регионе и призвало американских граждан сохранять повышенную осторожность.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили информировал, что Иран запускал 2 баллистические ракеты в направлении Кипра. Очевидно, тогда они не достигли своих целей.