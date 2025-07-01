В Сумах во время церемонии над молодоженами пролетел "Шахед": видео из соцсетей

Российская армия продолжает терроризировать мирные украинские города, в частности ударными беспилотниками. В Сумах вражеский "Шахед" пролетел прямо над молодоженами во время свадебной церемонии.

Очевидцы зафиксировали это на видео. Соответствующие кадры распространяют в соцсетях, передает 24 Канал.

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"Шахед" пролетел над молодоженами в Сумах

Во вторник, 29 июля, соцсети всколыхнул видеоролик со свадьбы в Сумах. На нем российский ударный беспилотник пролетает прямо над головами молодоженов и гостей праздника.

Стрессоустойчивость на церемонии – штука важная,

– шутят в сети.

Российский дрон заметили на свадьбе: смотрите видео

"Шахед" пролетел над молодоженами: смотрите видео

Напомним, 27 июля в Одессе во время воздушной тревоги и работы ПВО сотни людей продолжали купаться в море. Отдыхающие с детьми прямо на пляжах наблюдали за ликвидацией "Шахедов".

Позже на это отреагировал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что сейчас для украинцев Одесская область фактически остается единственным морским курортом. Однако пренебрегать правилами безопасности не стоит – граждан призвали проходить в укрытие в случае объявления тревоги.