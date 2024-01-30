"Шахед" попал по гражданскому объекту возле Кривого Рога: возник пожар

Россия ночью снова запускала беспилотники по территории Украины. В частности, известно о попадании на Днепропетровщине.

В ночь на 30 января агрессор направил БпЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ПВК “Восток” сбили, однако другой попал в объект гражданской инфраструктуры.

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Ситуация на Днепропетровщине

На месте попадания возник пожар, однако огнеборцы его обуздали.

️Кроме этого Красногригорьевскую общину на Никопольщине враг обстрелял из артиллерии. Повреждения получил частный дом 3 хозяйственные сооружения авто.

️Везде без погибших и пострадавших

сообщили в ОВА.

Ночью Россия запустила по Украине 35 "Шахедов" и 2 ракеты