"Шахед" попал по гражданскому объекту возле Кривого Рога: возник пожар
30 января 2024, 08:18Читати новину українською
Источник:Днепропетровская ОВА
Россия ночью снова запускала беспилотники по территории Украины. В частности, известно о попадании на Днепропетровщине.
В ночь на 30 января агрессор направил БпЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ПВК “Восток” сбили, однако другой попал в объект гражданской инфраструктуры.
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Ситуация на Днепропетровщине
На месте попадания возник пожар, однако огнеборцы его обуздали.
️Кроме этого Красногригорьевскую общину на Никопольщине враг обстрелял из артиллерии. Повреждения получил частный дом 3 хозяйственные сооружения авто.
️Везде без погибших и пострадавших
сообщили в ОВА.
Ночью Россия запустила по Украине 35 "Шахедов" и 2 ракеты
- Этой ночью Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Агрессор запустил 35 дронов-камикадзе. По ним отработали силы ПВО. Также ночью агрессор нанес ракетный удар по Донецкой области. Российские захватчики запускали "Шахеды" группами. В Воздушных силах сообщали о пяти направлявшихся в различные области Украины.
- В Воздушных силах сообщили, что ночью Россияатаковала не только "Шахедами"но и ракетами. В частности, ударили С-300 по Донетчине.
- Дроны-камикадзе агрессор запускал по трем направлениям: Приморско-Ахтарская Курская и мысу Чауда находящиеся в Крыму. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 15 вражеских БпЛА в Николаевской Сумской Черкасской Кировоградской Днепропетровской Харьковской Херсонской и Киевской областей.