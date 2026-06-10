"Шахед" сбили над вокзалом в Сумах: какие последствия
Российская армия 10 июня атаковала территорию вокзала в Сумах беспилотником типа "Шахед". Его сбили над зданием транспортного объекта.
Об этом пишет Укрзализныця.
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Какие последствия атаки "Шахедом" по вокзалу в Сумах?
Железнодорожники отметили, что обломки вражеского "Шахеда" упали на пассажирский поезд №143 "Сумы – Рахов". Как следствие произошло возгорание крыши последнего вагона.
Пассажиры и поездная бригада не пострадали, поскольку находились в укрытии,
– отметили в Укрзализныце.
В компании также рассказали, что по состоянию на 18:02 поезд "Сумы – Рахов" отправился и движется с задержкой в +5 часов.
"Делаем все, чтобы наверстать отставание от графика", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко писал, что россияне ударили беспилотником по объекту транспортной инфраструктуры в городе. Из-за этого пострадали 4 человека.