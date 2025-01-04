Россияне атаковали Сумскую область "Шахедом" со шрапнелью

Россияне не прекращают терроризировать Сумщину ударными БпЛА. 3 января по области ударили "Шахедом" со шрапнелью.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Сумской общины Артема Кобзаря. В результате удара в населенном пункте Песчаное повреждены пять жилых домов.

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Какие последствия атаки "Шахеда" со шрапнелью

Кобзарь рассказал, что русские войска атаковали населенный пункт Песчаное "Шахедом", который был заряжен шрапнелью.

В результате атаки российских дронов-камикадзе в поселке было повреждено пять жилых домов. Сейчас на месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий атаки.

Также Кобзарь опубликовал видео, в котором показал последствия атаки российского "Шахеда" со шрапнелью.

Последствия атаки "Шахеда" со шрапнелью на Сумщине: смотрите видео

Что такое шрапнель Шрапнель – это тип артиллерийского боеприпаса, создан для поражения живой силы противника на открытой местности. Шрапнель состоит из металлической оболочки, начиненной множеством металлических шариков или осколков, а также зарядом взрывчатого вещества.

Напомним, что впервые "Шахеды" со шрапнелью атаковали Сумы еще в ноябре 2024 года. Тогда председатель Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что это оружие предназначено исключительно для уничтожения людей.