"Шахед" попал в многоэтажку, много пострадавших, есть жертвы: все об атаке на Сумы 30 января

Россияне нанесли очередной циничный удар по Сумах в ночь на 30 января. Вражеский "Шахед" попал в многоэтажку.

В результате атаки есть много пострадавших и жертвы. Все, что известно о последствиях атаки на Сумы в ночь на 30 января – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на Сумы

Воздушную тревогу на Сумщине объявили в 22:48 из-за атаки дронов. Около 00:18 в областном центре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что один из вражеских беспилотников попал в 10-этажный жилой дом.

По предварительной информации, в результате атаки разрушено 9 квартир и 12 балконов. Уничтожены со второго по шестой этажи.

В Сумах "Шахед" попал в многоэтажку: смотрите видео

На месте трагедии спасатели оперативно развернули мобильный пункт несокрушимости, где пострадавшие могут получить необходимую поддержку. На месте работают психологи и медики ГСЧС. Привлечено 2 кинологических расчета. Для проведения высотных работ работает специальная техника.

В Сумах 30 и 31 января объявлены днями траура по погибшим в результате ночной атаки России на жилую многоэтажку.

Сколько людей погибло и пострадало

По состоянию на 02:00 под завалами могли находиться по меньшей мере три человека, спасатели продолжают поисковые работы.

На месте удалось спасти девочку, однако ее мать еще ищут.

Последствия удара "Шахеда" по многоэтажке в Сумах / Фото ГСЧС

Спасателям удалось достать из-под завалов четырех человек, среди которых один ребенок. Всего эвакуированы 118 жителей дома.

По обновленным данным по состоянию на 08:00, в результате попадания российского дрона-камикадзе в жилой дом в Сумах погибли четыре человека, еще девять получили ранения, среди них один ребенок.

Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС

На месте трагедии продолжается разбор завалов и поисково-спасательная операция.

Как на удар по многоэтажке отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских дронов-камикадзе по Сумах, в результате которой погибли мирные жители.

Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.