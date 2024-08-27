Закончилось топливо: под Киевом на частный дом упал "Шахед", здание частично разрушено
Источник:Обозреватель
Во время массированной атаки на Украину 26 августа россияне запустили на Киевщину много ракет и беспилотников. Один из дронов повредил дом в Обуховском районе. Об этом рассказал сам владелец жилья Александр Миленин.
В ночь на вторник Киевская область снова была под ударом. Вспыхнуло несколько пожаров, но люди не пострадали.
Смотрите также Как долго могут летать "Шахеды", отвлекая ПВО от ракет
Что известно о падении "Шахеда" на дом в Киевской области
Во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось топливо, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена,
– сказано в материале.
К счастью, никто не пострадал. Хозяин вместе с женой был внутри дома. Как он заверил, находились в безопасном месте, между стенами.
Летел "Шахед", у которого закончилось топливо. Он спланировал прямо в дом и взорвался – там 50 килограммов тротила. Разнесло полдома. Слава богу, никто не пострадал – сидели в стороне. Но повылетали все окна и все двери,
– рассказал Александр Миленин.
Дрон, у которого закончилось топливо, уничтожил крышу: смотрите видео
И во время атаки 26 августа, и во время атаки 27 августа российские дроны снова залетали на территорию Беларуси. На этот раз их было по меньшей мере 6.