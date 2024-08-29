Уже 4 день: в Польше до сих пор ищут вероятные обломки "Шахеда" возле границы с Украиной

Во время массированной атаки России на Украину 26 августа на территорию Польши залетел воздушный объект, вероятно, "Шахед". 4 сутки его обломки ищут возле границы.

Так, военные до сих пор не нашли российский воздушный объект. Оперативное командование вооруженных сил Польши анонсировало, что поисковую операцию возобновят утром четверга.

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В Польше продолжаются поиски российского дрона

С понедельника, 26 августа, продолжаются поиски "неопознанного воздушного объекта", который залетел на территорию Польши и исчез с радаров в люблинской гмине Тышовце что с примерно 30 километров от границы с Украиной.

Представитель оперативного командования ВСУ Польши констатировал, что вечером среды завершился третий день поисков. Впрочем, ни одного подозрительного воздушного объекта пока не обнаружено. Подполковник Яцек Горышевский отметил, что поиски продолжат и 28 августа.

По данным польских СМИ, в понедельник и вторник бойцы территориальной обороны обыскали более 2,8 тысячи гектаров. В среду они проверили территорию к западу от Волицы Снятицкой (Замойский уезд), в частности, Бродек, Домброва, Бархачув (гмина Лабуне). К поискам также привлекли конные патрули, вертолеты и БПЛА FlyEye.

"Шахед" в Польше: коротко, что известно