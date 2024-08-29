Так, військові досі не знайшли російський повітряний об'єкт. Оперативне командування збройних сил Польщі анонсувало, що пошукову операцію відновлять вранці четверга.
До теми Не впевнені, що це дрон, 400 солдатів шукають його, – Туск про те, чому Польща не збиває БпЛА
У Польщі тривають пошуки російського дрона
З понеділка, 26 серпня, тривають пошуки "невпізнаного повітряного об'єкта", який залетів на територію Польщі й зник з радарів у люблінській ґміні Тишовце що з приблизно 30 кілометрів від кордону з Україною.
Речник оперативного командування ЗСУ Польщі констатував, що ввечері середи завершився третій день пошуків. Втім, жодного підозрілого повітряного об'єкта поки що не виявлено. Підполковник Яцек Горишевський зазначив, що пошуки продовжать і 28 серпня.
За даними польських ЗМІ, у понеділок і вівторок бійці територіальної оборони обшукали понад 2,8 тисячі гектарів. У середу вони перевірили територію на захід від Воліці Снятицької (Замойський повіт), зокрема, Бродек, Домброва, Бархачув (ґміна Лабуне). До пошуків також залучили кінні патрулі, гелікоптери й БПЛА FlyEye.
"Шахед" у Польщі: коротко, що відомо
- Вранці 26 серпня під час масованої атаки Росії на Україну на територію Польщі залетів дрон. Він перебував там понад пів години, а далі "зник з радарів".
- Польський генерал Мацей Кліш заявив, що це не ракета, — ані гіперзвукова, ані балістична, ані керована.
- Згодом підполковник Горишевський повідомив, що траєкторія польоту, швидкість і висота, на якій рухався об’єкт, дозволяють припустити, що це був безпілотний літальний апарат, наприклад, типу "Shahed", який росіяни використовували під час нападу на Україну. Однак, візуалізації цього об'єкта не було, тож у Польщі "не впевнені на 100%".