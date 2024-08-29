Так, військові досі не знайшли російський повітряний об'єкт. Оперативне командування збройних сил Польщі анонсувало, що пошукову операцію відновлять вранці четверга.

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У Польщі тривають пошуки російського дрона

З понеділка, 26 серпня, тривають пошуки "невпізнаного повітряного об'єкта", який залетів на територію Польщі й зник з радарів у люблінській ґміні Тишовце що з приблизно 30 кілометрів від кордону з Україною.

Речник оперативного командування ЗСУ Польщі констатував, що ввечері середи завершився третій день пошуків. Втім, жодного підозрілого повітряного об'єкта поки що не виявлено. Підполковник Яцек Горишевський зазначив, що пошуки продовжать і 28 серпня.

За даними польських ЗМІ, у понеділок і вівторок бійці територіальної оборони обшукали понад 2,8 тисячі гектарів. У середу вони перевірили територію на захід від Воліці Снятицької (Замойський повіт), зокрема, Бродек, Домброва, Бархачув (ґміна Лабуне). До пошуків також залучили кінні патрулі, гелікоптери й БПЛА FlyEye.

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