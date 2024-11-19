В Черкасской области в результате падения обломков БПЛА есть повреждения ЛЭП и домов
19 ноября 2024, 09:27Читати новину українською
В Черкасской области упали обломки дронов. В регионе раздавались взрывы, работала ПВО.
24 Канал пишет со ссылкой на начальника Черкасской ОВА, что тревога в области продолжалась почти 9 часов подряд – с 23:16 18 ноября до 08:15 19 ноября.
Смотрите также Взрывы прогремели в Кропивницком, Запорожье и Черкасской области
Что известно о последствиях атаки в Черкасской области
В области работали силы ПВО. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 "Шахедов",
– заявил глава ОВА Игорь Табурец.
Также несколько вражеских беспилотников упали. Из-за этого в Черкасском районе россияне:
- повредили линию электропередач, однако свет людям восстановили;
- повредили окна и крыши частных домов;
- вызвали пожар в нежилом здании, его локализовали.
Глава Черкасской ОВА уточнил, что, к счастью, обошлось без раненых.
Кстати, взрывы в Черкасской области раздавались на рассвете 19 ноября, начиная с 5:18 и до 6:58 19 ноября.