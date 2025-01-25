Вражеская атака "Шахедами" по Киевской области: пострадал 5-летний ребенок

Россия ночью 25 января атаковала дронами Киевскую область. Известно, что в результате атаки пострадал 5-летний ребенок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Атака на Киевскую область

Полиция Киевской области сообщила, что в результате удара "Шахедами" по Киевской области пострадал 5-летний ребенок.

К сожалению, 5-летний ребенок получил ранения. Его госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает,

– говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по состоянию на 12:20 в двух районах области зафиксировано повреждение трех многоэтажных домов, из них 18 квартир. Кроме этого, повреждены 13 автомобилей.

Там добавили, что также произошло возгорание предприятия, которое ликвидировали работники ГСЧС.

Отметим, что в ГСЧС в 12:52 указали, что работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Вишневом завершены.

Добавим, что в половине 12 часов дня работы по ликвидации последствий атаки противника в Бучанском районе также завершены.

К счастью, обошлось без травмированных и погибших. Удалось спасти 5 человек, в том числе 2 детей.