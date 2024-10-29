Тревога была почти 7 часов: есть ли повреждения в результате атаки "Шахедами" по Киевской области

В ночь на 29 октября российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом оказалась и Киевская область, где почти всю ночь была воздушная тревога.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, силы ПВО уничтожили все вражеские цели. Однако, в результате падения обломков, вспыхнул пожар.

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Киевскую область атаковали "Шахеды"

В Киевской ОГА сообщили, что всю ночь на 29 октября враг атаковал Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога из-за российской атаки продолжалась почти 7 часов.

В Киевской области ночью работали силы ПВО. Украинские защитники провели мощную боевую работу и сбили все цели.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет,

– сообщил Кравченко.

Впрочем, в результате падения обломков возник пожар. Так, в одном из районов Киевской области вспыхнул травяной настил, но пожар оперативно ликвидировали.

Также в другом районе Киевщины обломки "Шахеда" повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта.