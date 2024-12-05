Россия запускала "Шахеды" на Киевщину: в ОВА рассказали, какой ущерб нанесла атака врага
Российские войска 5 декабря в очередной раз атаковали Киевскую область. Известно, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.
Есть сбитые вражеские цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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Последствия атаки "Шахедов" на Киевскую область
Вражеские силы ночью 5 декабря в очередной раз атаковали ударными БПЛА Киевскую область. Руслан Кравченко, глава ОВА, отметил, что пострадавших среди населения нет.
По его словам, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей,
– говорится в сообщении.
Указывается, что в домах повреждены окна, двери, кровли.
Кравченко сообщил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.