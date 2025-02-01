Враг атаковал "Шахедами" Одесскую область: в прокуратуре рассказали, какие последствия удара

Российские войска не прекращают терроризировать Одесскую область. Так, под атакой дронов регион оказался и ночью 1 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру. Там рассказали о последствиях атаки.

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Атака на Одесскую область

Ночью в субботу, 1 февраля, вражеские силы снова атаковали Одесскую область ударными дронами.



Так, ночью агрессор атаковал регион беспилотниками, предварительно, типа Shahed-136.

В Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод,

– говорится в сообщении.

Известно, что 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

Известно, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России", – указали в прокуратуре.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото областной прокуратуры