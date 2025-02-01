Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну прокуратуру. Там розповіли про наслідки атаки.
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Атака на Одещину
Вночі в суботу, 1 лютого, ворожі сили знову атакували Одещину ударними дронами.
Так, вночі агресор атакував регіон безпілотниками, попередньо, типу Shahed-136.
В Одеському районі пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків, господарчі споруди та газопровід,
– ідеться в повідомленні.
Відомо, що 77-річна жителька та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес.
Відомо, що розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії", – вказали в прокуратурі.
Наслідки атаки на Одещину / Фото обласної прокуратури