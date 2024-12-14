Зеленский показал, как наши воины уничтожали вражеские дроны во время массированной атаки

Страна-агрессор Россия в субботу, 14 декабря, в очередной раз атаковала Украину ударными БПЛА. Так, вражеские силы запустили по Украине более 130 дронов.

Наши защитники отражали атаку противника. Владимир Зеленский показал, как военные уничтожали российские беспилотники, сообщает 24 Канал.

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Как военные уничтожали вражеские цели во время атаки

"Каждый день мы видим работу наших защитников неба", – так начал свое сообщение президент.

В ночь на 14 декабря россияне совершили очередной террор ударными дронами, применив более чем 130 БПЛА. Около 60 удалось уничтожить, более 70 локационно потеряны.

Зеленский поблагодарил наших защитников неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам – каждому и каждой в разных видах и родах сил.

Он отметил, что "важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз, но, к сожалению, не от всех".

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке. Он отметил, что больше "Пэтриотов" и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России – все это позволит защитить больше наших людей.

"И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом", – подчеркнул лидер Украины.

В своей публикации гарант также разместил видео, где видно, как наши защитники уничтожают вражеские цели, которыми атаковал противник.

Как защитники неба уничтожали российские дроны: смотрите видео