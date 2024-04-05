Враг запускал по Украине "Шахеды" с Юга в две волны: детали ночной атаки
В течение ночи вражеские ударные дроны атаковали Украину с юга. "Шахеды" запускали в две волны с временно оккупированного Крыма, они заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря.
Первая волна была направлена на Запорожье и Днепропетровскую область, вторая – в Одесскую область, здесь враг хотел ударить по энергообъектам. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
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Дроны заходили с юга
Гуменюк рассказала, что дроны выпускали с территории временно оккупированного Крыма в две волны.
Первая волна была сосредоточена в направлении Запорожья и Днепропетровщины, здесь враг направил аж 9 дронов. 2 из них ("Шахедов" – 24 Канал) было уничтожено на Днепропетровщине, 7 – на Запорожском направлении,
– сообщила она.
Руководитель пресс-центра отмечает, что российские войска вновь проложили маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов вызвали повреждение нескольких частных домов и хозяйственных построек в Запорожском районе.
"Вторая волна была более стремительной и направлена через акваторию Черного моря в направлении Одесской области. Здесь враг подбирался к энергетике и пытался повредить объект энергетической инфраструктуры, но ПВО сработала умело. Таким образом ночная атака была отражена на 100%", – резюмировала Гуменюк.
Атака Шахедов на Харьков 4 апреля: что известно
- Две группы ударных беспилотников были выпущены Россией по Харьковщине. Одна группа прибыла из Николаевской области, а другая – с территории России. Воздушные силы ВСУ сообщили, что последняя группа была тяжелой мишенью для сбивания. Всего было уничтожено 11 из 20 "Шахедов".
- Впоследствии после первого удара оккупанты нанесли циничный повторный удар, когда на место уже прибыли спасатели. В результате этого погибли трое сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали пожар.
- Большинство "Шахедов" ударили по частному сектору, один ударил в трехэтажный дом, а другой в шестнадцатиэтажку. В результате удара погибли четыре человека: трое спасателей и 69-летняя женщина. Известно по меньшей мере о 12 раненых.