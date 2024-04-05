Враг запускал по Украине "Шахеды" с Юга в две волны: детали ночной атаки

В течение ночи вражеские ударные дроны атаковали Украину с юга. "Шахеды" запускали в две волны с временно оккупированного Крыма, они заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря.

Первая волна была направлена на Запорожье и Днепропетровскую область, вторая – в Одесскую область, здесь враг хотел ударить по энергообъектам. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Дроны заходили с юга

Гуменюк рассказала, что дроны выпускали с территории временно оккупированного Крыма в две волны.

Первая волна была сосредоточена в направлении Запорожья и Днепропетровщины, здесь враг направил аж 9 дронов. 2 из них ("Шахедов" – 24 Канал) было уничтожено на Днепропетровщине, 7 – на Запорожском направлении,

– сообщила она.

Руководитель пресс-центра отмечает, что российские войска вновь проложили маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов вызвали повреждение нескольких частных домов и хозяйственных построек в Запорожском районе.

"Вторая волна была более стремительной и направлена через акваторию Черного моря в направлении Одесской области. Здесь враг подбирался к энергетике и пытался повредить объект энергетической инфраструктуры, но ПВО сработала умело. Таким образом ночная атака была отражена на 100%", – резюмировала Гуменюк.

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