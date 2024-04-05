Перша хвиля була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину, друга – на Одещину, тут ворог хотів ударити по енергооб'єктах. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Дивіться також 100% результат: знищено 13 "Шахедів", які атакували Україну

Дрони заходили з півдня

Гуменюк розповіла, що дрони випускали з території тимчасово окупованого Криму у дві хвилі.

Перша хвиля була зосереджена у напрямку Запоріжжя та Дніпропетровщини, тут ворог спрямував аж 9 дронів. 2 з них ("Шахедів" – 24 Канал) було знищено на Дніпропетровщині, 7 – на Запорізькому напрямку,

– повідомила вона.

Керівниця пресцентру зазначає, що російські війська знов проклали маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі.

"Друга хвиля була більш стрімкою і спрямована через акваторію Чорного моря у напрямку Одещини. Тут ворог підбирався до енергетики і намагався ушкодити об'єкт енергетичної інфраструктури, але ППО спрацювала вправно. Таким чином нічна атака була відбита на 100%", – резюмувала Гуменюк.

Атака Шахедів на Харків 4 квітня: що відомо