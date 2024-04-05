Перша хвиля була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину, друга – на Одещину, тут ворог хотів ударити по енергооб'єктах. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
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Дрони заходили з півдня
Гуменюк розповіла, що дрони випускали з території тимчасово окупованого Криму у дві хвилі.
Перша хвиля була зосереджена у напрямку Запоріжжя та Дніпропетровщини, тут ворог спрямував аж 9 дронів. 2 з них ("Шахедів" – 24 Канал) було знищено на Дніпропетровщині, 7 – на Запорізькому напрямку,
– повідомила вона.
Керівниця пресцентру зазначає, що російські війська знов проклали маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі.
"Друга хвиля була більш стрімкою і спрямована через акваторію Чорного моря у напрямку Одещини. Тут ворог підбирався до енергетики і намагався ушкодити об'єкт енергетичної інфраструктури, але ППО спрацювала вправно. Таким чином нічна атака була відбита на 100%", – резюмувала Гуменюк.
Атака Шахедів на Харків 4 квітня: що відомо
- Дві групи ударних безпілотників були випущені Росією по Харківщині. Одна група прибула з Миколаївщини, а інша – з території Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що остання група була важкою мішенню для збиття. Загалом було знищено 11 з 20 "Шахедів".
- Згодом після першого удару окупанти завдали цинічного повторного удару, коли на місце вже прибули рятувальники. Внаслідок цього загинули троє співробітників ДСНС, які ліквідовували пожежу.
- Більшість "Шахедів" ударили по приватному секторі, один вдарив у триповерховий будинок, а інший у шістнадцятиповерхівку. У результаті удару загинули чотири людини: троє рятувальників і 69-річна жінка. Відомо про щонайменше 12 поранених.