Винниччину атаковали "Шахеды": как отработала ПВО и что известно о разрушении

В ночь на 21 августа враг атаковал Украину "Шахедами". Украинским защитникам удалось сбить дроны-камикадзе в Винницкой области, однако, к сожалению, есть повреждения от падения обломков.

Стоит отметить, что враг до сих пор продолжает атаковать ударными беспилотниками. Угроза остается для ряда северных, центральных и восточных областей.

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В Винницкой области сбили "Шахеды"

прошлой ночью враг атаковал Винницкую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего в область зашло 8 ударных БПЛА, 4 из которых – успешно уничтожили силы ПВО.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых дронов есть повреждения. Как сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома,

– сообщила чиновница.

В то же время информация о пострадавших или травмированных не поступала.

По состоянию на 08:45, как сообщили в Воздушных силах, в Винницкой области сохраняется угроза атаки "Шахедов". Так, вражеские ударные БПЛА в восточной части Винницкой области – они летят курсом на Немиров.

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На рассвете оккупанты также атаковали Ивано-Франковскую область. К счастью, разрушения в регионе не зафиксированы, а о пострадавших информация не поступала. Глава ОВА Светлана Онищук отметила, что простая осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.