Варто наголосити, що ворог й досі продовжує атакувати ударними безпілотниками. Загроза залишається для низки північних, центральних та східних областей.

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На Вінниччині збили "Шахеди"

Минулої ночі ворог атакував Вінницьку область дронами-камікадзе типу "Шахед". Загалом в область зайшло 8 ударних БпЛА, 4 з яких – успішно знищили сили ППО.

Втім, унаслідок падіння уламків збитих дронів є пошкодження. Як повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку,

– повідомила посадовиця.

Водночас інформація про постраждалих чи травмованих не надходила.

Станом на 08:45, як повідомили у Повітряних силах, у Вінницькій області зберігається загроза атаки "Шахедів". Так, ворожі ударні БпЛА в східній частині Вінниччини – вони летять курсом на Немирів.

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Вдосвіта окупанти також атакували Івано-Франківську область. На щастя, руйнування в регіоні не зафіксовані, а про постраждалих інформація не надходила. Голова ОВА Світлана Онищук наголосила, що проста обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.