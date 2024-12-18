Россия в очередной раз запускала "Шахеды" по Украине: в каких регионах была угроза удара
Днем 18 декабря россияне в очередной раз запустили по мирным городам Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой угрозы по областям! Несколько групп вражеских БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА Днепр – вражеский БпЛА в направлении города. Полтава – БпЛА с юга в направлении города. Вражеский БпЛА из Днепропетровской области движется курсом на Полтавскую область. Вражеский БпЛА из Херсонской области летит в направлении Николаевской области. БпЛА из Днепропетровской области курсом на Кировоградскую область. Группа вражеских БпЛА в направлении городов движется в направлении Кривого Рога. Несколько групп вражеских БпЛА из Запорожской области движутся на Днепропетровскую область.
Актуальное движение "Шахедов"
Отбой угрозы по областям!
Несколько групп вражеских БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении
Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА
Днепр – вражеский БпЛА в направлении города.
Полтава – БпЛА с юга в направлении города.
Вражеский БпЛА из Днепропетровской области движется курсом на Полтавскую область.
Вражеский БпЛА из Херсонской области летит в направлении Николаевской области.
БпЛА из Днепропетровской области курсом на Кировоградскую область.
Группа вражеских БпЛА в направлении городов движется в направлении Кривого Рога.
Несколько групп вражеских БпЛА из Запорожской области движутся на Днепропетровскую область.