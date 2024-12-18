Россия в очередной раз запускала "Шахеды" по Украине: в каких регионах была угроза удара

18 декабря 2024, 13:27
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Автор: Маргарита Волошина

Днем 18 декабря россияне в очередной раз запустили по мирным городам Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:15, 18 декабря

Отбой угрозы по областям!

15:51, 18 декабря

Актуальное движение "Шахедов"

  • Несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
  • БпЛА из Харьковской области на Днепропетровщину.
  • БпЛА из Запорожской области на Днепропетровщину.
  • БпЛА на севере Донецкой области курсом на юг.
15:27, 18 декабря

Несколько групп вражеских БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении

15:13, 18 декабря

Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА

13:54, 18 декабря

Днепр – вражеский БпЛА в направлении города.

13:52, 18 декабря

Полтава – БпЛА с юга в направлении города.

13:28, 18 декабря

Вражеский БпЛА из Днепропетровской области движется курсом на Полтавскую область.

13:14, 18 декабря

Вражеский БпЛА из Херсонской области летит в направлении Николаевской области.

12:56, 18 декабря

БпЛА из Днепропетровской области курсом на Кировоградскую область.

12:33, 18 декабря

Группа вражеских БпЛА в направлении городов движется в направлении Кривого Рога.

12:12, 18 декабря

Несколько групп вражеских БпЛА из Запорожской области движутся на Днепропетровскую область.