Россия в очередной раз запускала "Шахеды" по Украине: в каких регионах была угроза удара

Днем 18 декабря россияне в очередной раз запустили по мирным городам Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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