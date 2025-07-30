"Шахеды" атаковали Киев и область: в столице зафиксировали обломки сбитых дронов, горят авто
- Поздно вечером 30 июля российские войска атаковали Киевскую область и Киев беспилотниками.
- По вражеским дронам работают силы ПВО.
Российские оккупанты вечером 30 июля терроризируют Киевскую область. По вражеским дронам работают силы ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Впоследствии взрывы раздавались и в самой столице, о чем сообщил мэр Виталий Кличко.
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Что известно о взрывах в Киеве и области?
Вечером 30 июля российские войска в очередной раз осуществляют террор украинских городов. Так, поздно вечером под прицел врага попала Киевщина.
Так, о 22:52 в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
Там обратились к жителям региона и призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – подчеркнули там.
Уже буквально через несколько минут городской голова Киева сообщил о том, что в столице громко. Так, о 23:03 Кличко информировал о взрывах в городе и работе сил ПВО по российским дронам.
Каковы последствия вражеской атаки?
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в 23:49 сообщил о последствиях вражеской атаки в Соломенском районе столицы.
На двух локациях падения обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто,
– информировал он.
По его словам, предварительно без пострадавших.
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К слову, вечером 30 июля взрывы раздавались и в Самару на Днепропетровщине.