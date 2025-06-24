"Шахеды" атакуют Киевскую область: по вражеским дронам работают силы ПВО
- Ночью 24 июня в Киевской области прогремели взрывы.
- В регионе зафиксировано движение враждебных БПЛА и работают силы ПВО.
Ночью 24 июня российские дроны атакуют дронами Киевскую область. По ударным БПЛА работает ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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"Шахеды" атакуют Киевскую область
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Ночью 24 июня российские оккупанты снова терроризируют украинские города ударными БпЛА. В Воздушных силах в половине первого часа ночи сообщали о вражеских БпЛА южнее Киева.
Уже в 0:46 на Киевщине было зафиксировано движение вражеских БпЛА.
В регионе работают силы ПВО,
– сообщили в ОВА.
Там отметили, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.
Напомним, в ночь на 23 июня противник атаковал Украину 368 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был Киев.