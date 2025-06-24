"Шахеды" атакуют Киевскую область: по вражеским дронам работают силы ПВО

Ночью 24 июня российские дроны атакуют дронами Киевскую область. По ударным БПЛА работает ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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"Шахеды" атакуют Киевскую область

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Ночью 24 июня российские оккупанты снова терроризируют украинские города ударными БпЛА. В Воздушных силах в половине первого часа ночи сообщали о вражеских БпЛА южнее Киева.

Уже в 0:46 на Киевщине было зафиксировано движение вражеских БпЛА.

В регионе работают силы ПВО,

– сообщили в ОВА.

Там отметили, что нельзя фотографировать и снимать работу наших защитников.

Напомним, в ночь на 23 июня противник атаковал Украину 368 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был Киев.