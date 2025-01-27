Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: в каких регионах угроза вражеского удара
Захватчики вечером 27 января запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские дроны
Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины. Запорожье – в районе города вражеские БПЛА. Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА.
Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.
Запорожье – в районе города вражеские БПЛА.
Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА.