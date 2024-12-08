Россия запустила "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БПЛА
Российская армия днем 8 декабря запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Смотрите также Россия атаковала Украину 74 "Шахедами": сколько сбили, а сколько локационно потеряно
Куда летят дроны
В направлении Киева вражеский БПЛА с юго-востока. В направлении Борисполя вражеский БПЛА с востока. Над Кременчугом вражеские БПЛА. Киевская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с юго-востока. Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Черкасской области - курсом на Киевщину. Вражеский ударный БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины курс южный/юго-западный. Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА. Над Кременчугом вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях. "Город Кременчуг, Днепр, Запорожье. Сохраняется угроза вражеских БпЛА! Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах. Возле города Миргород (Полтавская область) вражеский ударный БпЛА В направлении Кременчуга несколько вражеских БпЛА с юго-востока. В направлении Запорожья вражеский БпЛА с юго-востока. Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся в направлении города Кременчуг через Днепропетровскую область.
Куда движутся вражеские БпЛА
В направлении Киева вражеский БПЛА с юго-востока.
В направлении Борисполя вражеский БПЛА с востока.
Над Кременчугом вражеские БПЛА.
Киевская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с юго-востока.
Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Черкасской области - курсом на Киевщину.
Вражеский ударный БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины курс южный/юго-западный.
Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Над Кременчугом вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях.
"Город Кременчуг, Днепр, Запорожье. Сохраняется угроза вражеских БпЛА! Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах.
Возле города Миргород (Полтавская область) вражеский ударный БпЛА
В направлении Кременчуга несколько вражеских БпЛА с юго-востока.
В направлении Запорожья вражеский БпЛА с юго-востока.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся в направлении города Кременчуг через Днепропетровскую область.