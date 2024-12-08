Россия запустила "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БПЛА

Российская армия днем 8 декабря запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда летят дроны

15:10, 08 декабря В направлении Киева вражеский БПЛА с юго-востока. 15:02, 08 декабря В направлении Борисполя вражеский БПЛА с востока. 14:56, 08 декабря БПЛА на юго-западе и центре Полтавщины – курс северо-западный;

БПЛА на юго-западе Киевщины – курс северо-западный. 14:40, 08 декабря Над Кременчугом вражеские БПЛА. 14:39, 08 декабря Киевская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с юго-востока. 14:36, 08 декабря Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Черкасской области - курсом на Киевщину. 14:23, 08 декабря Вражеский ударный БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины курс южный/юго-западный. 14:20, 08 декабря Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА. 14:18, 08 декабря Над Кременчугом вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях. 14:14, 08 декабря Куда движутся вражеские БпЛА БпЛА в центре Днепропетровщины - курс северо-западный;

БпЛА в центре Полтавщины - курс северо-западный;

БпЛА на границе Полтавщины и Кировоградщины - курс северо-западный;

БпЛА на востоке Кировоградщины - курс западный/северо-западный. 14:01, 08 декабря "Город Кременчуг, Днепр, Запорожье. Сохраняется угроза вражеских БпЛА! Находитесь в укрытиях", – написали в Воздушных силах. 13:59, 08 декабря Возле города Миргород (Полтавская область) вражеский ударный БпЛА 13:55, 08 декабря В направлении Кременчуга несколько вражеских БпЛА с юго-востока. 13:51, 08 декабря В направлении Запорожья вражеский БпЛА с юго-востока. 13:48, 08 декабря Несколько групп вражеских ударных БпЛА движутся в направлении города Кременчуг через Днепропетровскую область. 13:40, 08 декабря БпЛА на востоке и северо-востоке Запорожской области - курс северо-западный;

БпЛА в центре Днепропетровской области - курс северо-западный;

БпЛА на юге и центре Полтавщины - курс северо-западный;

БпЛА на Сумщине - курс южный, юго-западный.



