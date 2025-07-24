Атака исторического центра Одессы, Черкасс и Николаева: Россия атаковала "Шахедами" и ракетами
В ночь на 24 июля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами. В результате в ряде городов нашего государства вспыхнули пожары, повреждения, разрушения и пострадавшие.
Подробнее о том, куда летели вражеские дроны и ракеты, а также о последствиях российского обстрела по городам Украины – читайте в хронологии 24 Канала.
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Куда летели вражеские цели и каковы последствия атаки?
Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец отметил, что Черкассы оправляются после масштабной атаки. Россия направила на областной центр сразу четыре крылатые ракеты, на обычные жилые районы. О ситуации на данный момент. Увеличилось количество травмированных. К медикам в целом обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет, Чиновник заверил, что на местах работают все необходимые службы. Все находятся в координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 24 июля (с 22:40 23 июля) противник атаковал 107 средствами воздушного нападения: 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" и 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Было атаковано Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области. По предварительным данным, по состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету "Искандер-К" и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны, Зафиксировано попадание 13 БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях. 24 июля армия врага нанесла удар по одной из украинских тепловых электростанций. Где именно расположена ТЭС в пресс-службе Минэнерго не раскрывают. Однако отмечают, что никакого отношения к военной инфраструктуре она не имеет. В ведомстве отметили, что Россия продолжает целенаправленные атаки, которые являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, Игорь Терехов рассказал, что ночь прошла в Харькове более-менее спокойно, хотя раздавалась воздушная тревога. Однако в области были прилеты. Были такие мощные прилеты по энергетическому объекту, который расположен в Харьковской области, Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги российской массированной атаки на Украину, произошедшей ночью 24 июля. По его словам, по гражданскому населению государства враг запустил 103 ударных БпЛА, большинство из которых – "Шахеды", и четыре ракеты. Российская армия била своим оружием по городам и селам, где проживают люди, поэтому не обошлось без погибших гражданских. Так на Харьковщине, к сожалению, погибли три человека. В других населенных пунктах ранены еще более десяти человек ранены, в частности девятилетний ребенок в Черкассах. Украинская делегация 23 июля на встрече в Стамбуле в очередной раз призвала Россию прекратить огонь. Однако оккупанты не принимают предложение и в ответ бьют по жилым домам, рынка "Привоз" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре на Харьковщине, учебном заведении в Запорожье и по населенным пунктам Донецкой, Сумской и Николаевской областей. Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам, Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы в первую очередь работала дипломатия. Но обязанность завершить войну лежит именно на России, которая ее и начала. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что один беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара. Выбитые окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки. На Привозе россияне выжгли два торговых павильона. Легендарный одесский рынок Привоз. Настоящий символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. Это не просто место торговли, это живое сердце Одессы, Повреждения получила 9-этажка в Одессе: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов возник пожар. Среди пострадавших четыре человека и кошка. Также повреждено административное здание и АЗС. Как сообщили в ГСЧС, с местными жителями работали психологи. На месте разрушенных квартир работали кинологи для поиска вероятных пострадавших. От ГСЧС привлечено 26 единиц техники и 112 спасателей. На местах до сих пор продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области – морских портах, транспортных узлах и жилых кварталах. Вследствие этого были поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра. Есть раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, продолжается спасательная операция, Вице-премьер подчеркнул, что среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших – персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения. "Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочную технику, административные помещения. Часть оборудования уничтожена", – отметил он. Также разрушена инфраструктура Укрзализныци – уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления. Есть и разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы, На местах работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий. Утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр. "Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он. Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. по данным спасателей, все пожары уже ликвидированы. Количество пострадавших в результате удара по Черкассам возросло до 7, среди них ребенок, о чем сообщил городской голова Черкасс. По состоянию на половину 8 часов утра стало известно о разрушениях на городском кладбище №4, о чем сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми. "Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", – написал он. Добавим, что в эфире телемарафона глава ОВА отметил, что Черкасская область на рассвете была атакована крылатыми ракетами. "Есть 3 локации падения обломков указанных ракет", – отметил он. Среди пострадавших ребенок 9 лет. По его словам, около двух десятков жилых домов повреждены. Также среди поврежденных зданий есть учебные заведения, здравоохранения. Также было повреждено очень много автомобилей в результате пожара. "Именно пожар и дым, который был вызван горением этих автомобилей, и был виден практически над всем городом", – сообщил он. Спасатели вместе с саперами ГСЧС работают сразу на нескольких локациях. По состоянию на 9:14 уже ликвидирован пожар на общей площади 200 квадратных метров и возгорание грузового автомобиля. Повреждены окна и кровли 9-ти двухэтажных многоквартирных жилых домов. Предварительно повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек и местное кладбище, Сейчас продолжается обследование территорий. Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано, Глава Запорожской ОВА также отметил, что еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших в результате ночной вражеской атаки. В ГСЧС сообщили, что российские оккупанты сегодня ночью в очередной раз атаковали Николаев БпЛА. В результате обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий – спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 450 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БПЛА. Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этаж, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов, Спасатели заявили, что есть угроза обвала конструкций. Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах. На месте удара работали кинологи – четвероногие спасатели искали вероятных пострадавших. Указывается, что возле дома развернут Пункт несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Нацполиции. Там добавили, что спасатели работают и по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС. Предварительно, пострадали 3 человека. На Днепропетровщине защитники неба сбили 2 БпЛА, сообщили во ВзК "Восток". Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в ночь на 24 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине сбито/подавлено 8 вражеских БпЛА типа Shahed 131/136 (беспилотников других типов). Подробнее о ситуации в Николаеве и Николаевском районе: Николаев По данным Кима, ночью, 24 июля, около 02:55 враг атаковал город БПЛА типа Shahed 131/136. В результате боевой работы и падения обломков возникли пожары складских зданий двух предприятий. Пострадавших нет. Николаевский район Глава Николаевской ОВА отметил, что 23 июля, враг в 09:44 совершил артиллерийский обстрел и в 11:28 атаковал FPV-дроном Куцурубскую общину. В результате чего в селе Дмитровка повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и админздание. Пострадавших нет. В ВМС Украины сообщили, что совместно с моряками-пограничниками уничтожили 18 "Шахедов" Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины совместно с моряками Государственной пограничной службы Украины было сбито 18 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136, Массированный удар дронами устроила российская армия ночью 24 июля между 1 и 2 часами ночи. Под два десятка БПЛА налетели на город в несколько волн, работали силы ПВО, прозвучала серия взрывов. После отбоя власти сообщили о последствиях атаки – зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, в частности на двух этажах в жилой многоэтажке, на кровле, на торговых павильонах и АЗС. Известно и о повреждении памятников архитектуры в историческом центре. В ГСЧС сообщили же, что в Одессе горит рынок Привоз. А это не просто рынок, а настоящее сердце Одесской области, где чувствуется пульс города. Спасатели ликвидируют последствия российского удара и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место. Также пострадал не менее известный Приморский бульвар. Доразведка. БпЛА курсом на Днепр с южного направления. БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровщины, курс северный. Ракеты летели и Черкассы – там раздались взрывы. Харьковская область – угроза ударных БпЛА. Ракеты в северной части Черкасской области, курс южный, юго-восточный. Ракеты в восточной части Киевщины, курс южный. Крылатые ракеты прилетели через Черниговскую область. БпЛА в центральной части Черкасской области, постоянно меняют курс. БпЛА южнее Запорожья, курс – северный. БпЛА в северной и восточной частях Полтавщины, курс – юго-западный. Одесса – находитесь в укрытиях! На Запорожье работает ПВО! БпЛА южнее Запорожья, курс – северный. БпЛА из акватории Черного моря – в направлении Одессы! Взрывы прогремели в Одессе! БпЛА в направлении Одессы с восточного и западного направлений! Находитесь в укрытиях! Черниговская область – угроза ударных БпЛА! БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс – юго-западный.
В Черкассах увеличилось количество пострадавших
– сказал глава ОВА.
Воздушные силы назвали количество сбитых вражеских целей ночью
– рассказали военные.
Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС
– пишут в Минэнерго.
На Харьковщине россияне атаковали энергетический объект
– подчеркнул мэр.
Зеленский высказался о ночной вражеской атаке по Украине
– отметил украинский лидер.
Россия нанесла прямой террористический удар по памятнику ЮНЕСКО в Одессе
На Привозе выжгли 2 торговых павильона / Фото ГСЧС
– написал Кипер.
Россияне обстреляли памятник ЮНЕСКО / Фото ГСЧС
Россия также атаковала железную дорогу и порты в Одесской области
– написал Кулеба.
Россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области / Фото из телеграм-канала Алексея Кулебы
Также пострадала инфраструктура Укрзализныци / Фото из телеграмм-канала Алексея Кулебы
– написал Кулеба.
Что известно о ракетном ударе по Черкассам
Последствия российского удара по Черкассам / Фото Нацполиции
Оккупанты ударили по кладбищу в Черкассах / Фото Анатолия Бондаренко
В Черкассах повреждены дома / Фото Нацполиции
– сообщили в ГСЧС.
Последствия вражеской атаки по Запорожью
– сказал чиновник.
Россияне атаковали Запорожье "Шахедами" ночью 24 июля / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
Пожар ликвидировали спасатели / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
В Одессе под завалами ищут человека
В Николаеве пожары после вражеской атаки
Пожар в Николаеве после атаки 24 июля / Фото ГСЧС Николаевщины
Спасателям удалось ликвидировать возгорание / Фото ГСЧС Николаевской области
Страшные последствия массированного удара "Шахедами" по Одессе
В Одессе разрушена многоэтажка после вражеской атаки / Фото ГСЧС Одесской области
– сообщили в ГСЧС.
Людей из разрушенного дома эвакуировали / Фото ГСЧС Одесской области
Какие последствия атаки "Шахедами" в Николаевской области
Военнослужащие ВМС сбили ночью 18 ударных беспилотников врага
– говорится в сообщении.
В Одессе пылает Привоз после российской атаки после российской атаки
В Одессе после вражеской атаки горит рынок Привоз / Фото ГСЧС Одесской области
Спасатели пытаются укротить огонь / Фото ГСЧС Одесской области
Обновления по движению БпЛА
Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец отметил, что Черкассы оправляются после масштабной атаки. Россия направила на областной центр сразу четыре крылатые ракеты, на обычные жилые районы.
О ситуации на данный момент. Увеличилось количество травмированных. К медикам в целом обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет,
Чиновник заверил, что на местах работают все необходимые службы. Все находятся в координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 24 июля (с 22:40 23 июля) противник атаковал 107 средствами воздушного нападения: 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" и 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
Было атаковано Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области.
По предварительным данным, по состоянию на 11.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено одну крылатую ракету "Искандер-К" и 90 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны,
Зафиксировано попадание 13 БпЛА и 3-х ракет в 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
24 июля армия врага нанесла удар по одной из украинских тепловых электростанций.
Где именно расположена ТЭС в пресс-службе Минэнерго не раскрывают. Однако отмечают, что никакого отношения к военной инфраструктуре она не имеет.
В ведомстве отметили, что Россия продолжает целенаправленные атаки, которые являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора.
Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла,
Игорь Терехов рассказал, что ночь прошла в Харькове более-менее спокойно, хотя раздавалась воздушная тревога. Однако в области были прилеты.
Были такие мощные прилеты по энергетическому объекту, который расположен в Харьковской области,
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги российской массированной атаки на Украину, произошедшей ночью 24 июля. По его словам, по гражданскому населению государства враг запустил 103 ударных БпЛА, большинство из которых – "Шахеды", и четыре ракеты.
Российская армия била своим оружием по городам и селам, где проживают люди, поэтому не обошлось без погибших гражданских. Так на Харьковщине, к сожалению, погибли три человека. В других населенных пунктах ранены еще более десяти человек ранены, в частности девятилетний ребенок в Черкассах.
Украинская делегация 23 июля на встрече в Стамбуле в очередной раз призвала Россию прекратить огонь. Однако оккупанты не принимают предложение и в ответ бьют по жилым домам, рынка "Привоз" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре на Харьковщине, учебном заведении в Запорожье и по населенным пунктам Донецкой, Сумской и Николаевской областей.
Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам,
Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы в первую очередь работала дипломатия. Но обязанность завершить войну лежит именно на России, которая ее и начала.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что один беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара. Выбитые окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки.
На Привозе россияне выжгли два торговых павильона.
Легендарный одесский рынок Привоз. Настоящий символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. Это не просто место торговли, это живое сердце Одессы,
Повреждения получила 9-этажка в Одессе: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов возник пожар. Среди пострадавших четыре человека и кошка.
Также повреждено административное здание и АЗС.
Как сообщили в ГСЧС, с местными жителями работали психологи. На месте разрушенных квартир работали кинологи для поиска вероятных пострадавших. От ГСЧС привлечено 26 единиц техники и 112 спасателей.
На местах до сих пор продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области – морских портах, транспортных узлах и жилых кварталах.
Вследствие этого были поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра. Есть раненые. Людям оказывается вся необходимая помощь, продолжается спасательная операция,
Вице-премьер подчеркнул, что среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших – персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.
"Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочную технику, административные помещения. Часть оборудования уничтожена", – отметил он.
Также разрушена инфраструктура Укрзализныци – уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.
Есть и разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы,
На местах работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий.
Утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.
"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.
Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем. по данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.
Количество пострадавших в результате удара по Черкассам возросло до 7, среди них ребенок, о чем сообщил городской голова Черкасс.
По состоянию на половину 8 часов утра стало известно о разрушениях на городском кладбище №4, о чем сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми.
"Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", – написал он.
Добавим, что в эфире телемарафона глава ОВА отметил, что Черкасская область на рассвете была атакована крылатыми ракетами.
"Есть 3 локации падения обломков указанных ракет", – отметил он.
Среди пострадавших ребенок 9 лет. По его словам, около двух десятков жилых домов повреждены. Также среди поврежденных зданий есть учебные заведения, здравоохранения. Также было повреждено очень много автомобилей в результате пожара.
"Именно пожар и дым, который был вызван горением этих автомобилей, и был виден практически над всем городом", – сообщил он.
Спасатели вместе с саперами ГСЧС работают сразу на нескольких локациях. По состоянию на 9:14 уже ликвидирован пожар на общей площади 200 квадратных метров и возгорание грузового автомобиля.
Повреждены окна и кровли 9-ти двухэтажных многоквартирных жилых домов. Предварительно повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек и местное кладбище,
Сейчас продолжается обследование территорий.
Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе.
В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано,
Глава Запорожской ОВА также отметил, что еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали.
Предварительно известно, что обошлось без пострадавших в результате ночной вражеской атаки.
В ГСЧС сообщили, что российские оккупанты сегодня ночью в очередной раз атаковали Николаев БпЛА.
В результате обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий – спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 450 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала.
Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БПЛА.
Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этаж, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов,
Спасатели заявили, что есть угроза обвала конструкций.
Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.
На месте удара работали кинологи – четвероногие спасатели искали вероятных пострадавших.
Указывается, что возле дома развернут Пункт несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Нацполиции. Там добавили, что спасатели работают и по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС. Предварительно, пострадали 3 человека.
На Днепропетровщине защитники неба сбили 2 БпЛА, сообщили во ВзК "Восток".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в ночь на 24 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине сбито/подавлено 8 вражеских БпЛА типа Shahed 131/136 (беспилотников других типов).
Подробнее о ситуации в Николаеве и Николаевском районе:
Николаев
По данным Кима, ночью, 24 июля, около 02:55 враг атаковал город БПЛА типа Shahed 131/136. В результате боевой работы и падения обломков возникли пожары складских зданий двух предприятий. Пострадавших нет.
Николаевский район
Глава Николаевской ОВА отметил, что 23 июля, враг в 09:44 совершил артиллерийский обстрел и в 11:28 атаковал FPV-дроном Куцурубскую общину. В результате чего в селе Дмитровка повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и админздание. Пострадавших нет.
В ВМС Украины сообщили, что совместно с моряками-пограничниками уничтожили 18 "Шахедов"
Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины совместно с моряками Государственной пограничной службы Украины было сбито 18 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136,
Массированный удар дронами устроила российская армия ночью 24 июля между 1 и 2 часами ночи. Под два десятка БПЛА налетели на город в несколько волн, работали силы ПВО, прозвучала серия взрывов.
После отбоя власти сообщили о последствиях атаки – зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и ряд пожаров, в частности на двух этажах в жилой многоэтажке, на кровле, на торговых павильонах и АЗС.
Известно и о повреждении памятников архитектуры в историческом центре. В ГСЧС сообщили же, что в Одессе горит рынок Привоз. А это не просто рынок, а настоящее сердце Одесской области, где чувствуется пульс города.
Спасатели ликвидируют последствия российского удара и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место. Также пострадал не менее известный Приморский бульвар.
Доразведка.
БпЛА курсом на Днепр с южного направления.
БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровщины, курс северный.
Ракеты летели и Черкассы – там раздались взрывы.
Харьковская область – угроза ударных БпЛА.
Ракеты в северной части Черкасской области, курс южный, юго-восточный.
Ракеты в восточной части Киевщины, курс южный.
Крылатые ракеты прилетели через Черниговскую область.
БпЛА в центральной части Черкасской области, постоянно меняют курс.
БпЛА южнее Запорожья, курс – северный.
БпЛА в северной и восточной частях Полтавщины, курс – юго-западный.
Одесса – находитесь в укрытиях!
На Запорожье работает ПВО!
БпЛА южнее Запорожья, курс – северный.
БпЛА из акватории Черного моря – в направлении Одессы!
Взрывы прогремели в Одессе!
БпЛА в направлении Одессы с восточного и западного направлений! Находитесь в укрытиях!
Черниговская область – угроза ударных БпЛА!
БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс – юго-западный.