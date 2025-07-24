Атака исторического центра Одессы, Черкасс и Николаева: Россия атаковала "Шахедами" и ракетами

В ночь на 24 июля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами. В результате в ряде городов нашего государства вспыхнули пожары, повреждения, разрушения и пострадавшие.

Подробнее о том, куда летели вражеские дроны и ракеты, а также о последствиях российского обстрела по городам Украины – читайте в хронологии 24 Канала.

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Куда летели вражеские цели и каковы последствия атаки?