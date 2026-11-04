"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

24 Канал внимательно следит за сообщениями Военно-воздушных сил ВС Украины и сообщает, что на данный момент известно об угрозе с воздуха.

Где пролетают вражеские БПЛА?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте