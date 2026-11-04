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24 Канал Главные новости "Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА
4 ноября, 21:24
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"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Катерина Миленина

Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

24 Канал внимательно следит за сообщениями Военно-воздушных сил ВС Украины и сообщает, что на данный момент известно об угрозе с воздуха.

Где пролетают вражеские БПЛА?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

 

21:36, 04 ноября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Димера, направляясь в Киев.

21:27, 04 ноября

Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Козелец.

21:11, 04 ноября

УАБы в Днепропетровскую область

 

 

 

 