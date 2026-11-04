4 ноября, 21:24
"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА
Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
24 Канал внимательно следит за сообщениями Военно-воздушных сил ВС Украины и сообщает, что на данный момент известно об угрозе с воздуха.
Где пролетают вражеские БПЛА?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА пролетел мимо Димера, направляясь в Киев. Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Козелец. УАБы в Днепропетровскую область
21:36, 04 ноября
21:27, 04 ноября
21:11, 04 ноября
Реактивный БПЛА пролетел мимо Димера, направляясь в Киев.
Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Козелец.
УАБы в Днепропетровскую область