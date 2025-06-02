В Украине создают новый тип БпЛА, которые будут охотиться за "Шахедами", – Bloomberg

В Украине сейчас разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет противовоздушной обороны.

Они должны взрываться вблизи вражеских целей и поражать их обломками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Что известно о создании новых беспилотников

Советник министра стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в недавнем интервью сообщил, что Украина наращивает производство оружия, которое успешно сбивает беспилотники типа "Шахед" вокруг Киева и области.

Он рассказал, что 3 отечественные производители изготавливают такие ударные БпЛА, стоимость которых составляет около 5 тысяч долларов каждый. В то же время разработчики не исключают, что со временем их цена может уменьшиться до 300 долларов за единицу.

Bloomberg пишет, что украинские разработчики работают над беспилотниками с фиксированными крыльями, которые поражают дроны прямым столкновением, и другими моделями для поражения воздушных целей.

Например, компания Skyfall, один из ведущих украинских производителей дронов, модернизировала свою FPV-модель для перехвата БпЛА. Отмечается, что эти дроны уже применяются на фронте.

Такой тип беспилотников разрабатывают и инженеры в Европе. Так, латвийская компания Origin Robotics в июне планирует направить в Украину испытательные дроны, которые взрываются вблизи вражеских БпЛА, уничтожая их обломками.

Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует, и цель поражается осколками,

– сообщал генеральный директор Origin Агрис Кипурс.

По его словам, такие дроны специально созданы для борьбы с большими барражирующими боеприпасами. В то же время, по мнению экспертов, эти беспилотники на данном этапе не способны полностью заменить системы противовоздушной обороны.

Кроме того, "беспилотные охотники за дронами", как отмечает издание, имеют свои ограничения. Они не способны эффективно противодействовать российским ракетам, которые быстрее и имеют большую разрушительную силу, чем "Шахеды".

К слову, накануне заместитель министра обороны Александр Козенко заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год, которые дешевле иностранных аналогов.