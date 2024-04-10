"Шахеды" добрались до Одесской области: в регионе работает ПВО

Российские военные вечером 10 апреля запустили дроны-камикадзе. Ближе к полуночи "Шахеды" долетели и до Одесской области. В регионе слышали работу ПВО.

Поздно вечером российские захватчики снова взялись атаковать Одесскую область. Известно, что до региона долетели дроны-камикадзе "Шахед". По ним уже отрабатывали силы ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правило двух стен.

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Одесская область под атакой "Шахедов"

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:13. Она была связана с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед". А уже через около 20 минут стало известно, что в регионе прогремели взрывы.

Местные СМИ написали в 23:29, что в области слышат работу ПВО. Также аналогичное сообщение поступало в 23:35. Через 5 минут тоже написали, что наши военные бьют по "Шахедам", Поэтому жителей просят не пугаться и не покидать безопасных мест.

По состоянию на 23:46 воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской областях.

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