"Шахеды" добрались до Одесской области: в регионе работает ПВО
Российские военные вечером 10 апреля запустили дроны-камикадзе. Ближе к полуночи "Шахеды" долетели и до Одесской области. В регионе слышали работу ПВО.
Поздно вечером российские захватчики снова взялись атаковать Одесскую область. Известно, что до региона долетели дроны-камикадзе "Шахед". По ним уже отрабатывали силы ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях или хотя бы соблюдать правило двух стен.
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Одесская область под атакой "Шахедов"
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:13. Она была связана с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед". А уже через около 20 минут стало известно, что в регионе прогремели взрывы.
Местные СМИ написали в 23:29, что в области слышат работу ПВО. Также аналогичное сообщение поступало в 23:35. Через 5 минут тоже написали, что наши военные бьют по "Шахедам", Поэтому жителей просят не пугаться и не покидать безопасных мест.
По состоянию на 23:46 воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской областях.
Оккупанты ударили баллистикой вечером
- В промежутке между 18:00 и 18:30 российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область. Регион был под ударом баллистических ракет. Предварительно, говорится об "Искандер-М".
- Известно, что в Одесском районе повреждениям подверглась транспортная инфраструктура, а также грузовики, расположенные рядом. На место отправили все соответствующие службы.
- По состоянию на 21:40, как отметил Олег Кипер, количество пострадавших в результате вечерней атаки возросло до 14 человек. Среди них – четверо в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. Еще пятеро – в состоянии средней тяжести и еще пятеро с легкими ранениями.
- По имеющейся информации, среди пострадавших – 4-летняя девочка. У крохи осколочное ранение спины и контузия. Она находится в больнице под наблюдением медиков.
- К сожалению, враг унес жизни четырех человек. Среди жертв ракетного удара – 10-летняя девочка.