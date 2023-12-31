"Шахеды" достались Винницкой области: ПВО уже уничтожает вражеские дроны

Российские военные вечером 31 декабря запустили много "Шахедов" по территории Украины. Ближе к 21:00 стало известно, что в Винницкой области произошли взрывы. ПВО работает над ликвидацией баражирующих боеприпасов.

Сразу несколько мониторинговых каналов известили, что в Винницкой области слышны звуки взрывов. Сопровождают эти сообщения информацией о том, что в регионе работает ПВО. Заметим, что угроза атаки баражирующими боеприпасами сохраняется в ряде регионов.

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Где сохраняется угроза атаки "Шахедами"

Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграм-канале.

Итак, воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 18:17. Связана она была как раз с атакой дронами-камикадзе "Шахед". Вскоре вся карта Украины "покраснела", ведь враг поднял также МиГ-31К – ракетоноситель "Кинжалов".

А уже около 20:57 стало известно о взрывах Винницкой области. Как отметили выше, мониторинговые каналы извещают о работе ПВО по баражирующих боеприпасах, запущенных российскими военными.

В 21:08 корреспонденты Суспильного также сообщили о том, что слышали взрывы в Винницкой области.

Обратите внимание на актуальную информацию от Воздушных сил ВСУ. Так, в 20:18 сообщили о том, что "Шахеды" из Киевщины летели на Житомирщину. Также ударные БПЛА из Хмельнитчины летели в Тернопольскую область. Кроме того, те, которые были в Винницкой, Черкасской и Кировоградской, продолжили курс на запад.

ПВО работала также в Киевской области

Напоминаем о важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Если такой возможности нет, то придерживайтесь правила двух стен и ни в коем случае не стойте у окон. Кроме того, не фотографируйте и не снимайте на видео работу ПВО!

В 18:17 воздушную тревогу объявили в Киевской области, а в 19:29 – в самом Киеве. Она была связана с возможной атакой дронами-камикадзе "Шахед". А уже в 19:50 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.

Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– призывают в Киевской ОВА в 19:50.

Обратим внимание, что в 20:01 Воздушные силы известили, что "Шахеды" фиксируют на севере Киевской области. Тогда сообщалось, что летят они на запад.