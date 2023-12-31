Відразу кілька моніторингових каналів сповістили, що на Вінниччині чути звуки вибухів. Супроводжують ці повідомлення інформацією про те, що в регіоні працює ППО. Зауважимо, що загроза атаки баражуючими боєприпасами зберігається у низці регіонів.

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Де зберігається загроза атаки "Шахедами"

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Отже, повітряну тривогу на Вінниччині оголосили о 18:17. Пов'язана вона була саме з атакою дронами-камікадзе "Шахед". Невдовзі вся карта України "почервоніла", адже ворог підняв також МіГ-31К – ракетоносій "Кинджалів".

А вже близько 20:57 стало відомо про вибухи на Вінниччині. Як зазначили ми вище, моніторингові канали сповіщають про роботу ППО по баражуючих боєприпасах, запущених російськими військовими.

О 21:08 кореспонденти Суспільного також повідомили про те, що чули вибухи на Вінниччині.

Звернімо увагу на актуальну інформацію від Повітряних сил ЗСУ. Так, о 20:18 повідомили про те, що "Шахеди" з Київщини летіли на Житомирщину. Також ударні БпЛА з Хмельниччини летіли на Тернопільщину. Крім того, ті, які були на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині, продовжили курс на захід.

Нагадуємо про важливість перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Якщо такої можливості немає, то бодай дотримуйтеся правила двох стін і ні в якому разі не стійте біля вікон. Крім того, не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО!

ППО працювала також на Київщині

О 18:17 повітряну тривогу оголосили на Київщині, а о 19:29 – у самому Києві. Вона була пов'язана з можливою атакою дронами-камікадзе "Шахед". А вже о 19:50 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликають у Київській ОВА о 19:50.

Звернімо увагу, що о 20:01 Повітряні сили сповістили, що "Шахеди" фіксують на півночі Київської області. Тоді повідомляли, що летять вони на захід.