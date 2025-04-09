Россияне разбили отделение "Укрпочты" в Доброполье в Донецкой области

Враг ударил двумя "Шахедами" возле отделения "Укрпочты" в Доброполье. По словам гендиректора, там работает часть их команды из Покровска.

О поражении почтового отделения сообщили 8 апреля вечером. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Укрпочту".

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Россияне бьют по почтовой инфраструктуре

О попадании "Шахедов" возле отделения стало известно из социальных сетей "Укрпочты".

Генеральный директор акционерного общества Игорь Смелянский прокомментировал ситуацию и поделился фото, где видны последствия удара.

Последствия попадания "Шахедов" возле отделения "Укрпочты" / Фото из социальных сетей Игоря Смелянского

Новый день - новое поражение нашей почтовой инфраструктуры. Создается впечатление, что бьют по моему привычному маршруту. На этот раз два "шахеда" ударили возле нашего отделения Укрпочта в Доброполье, где сегодня работает часть нашей крепкой команды из Покровска,

– написал Игорь Смелянский.

Недавно из-за атак врага "Укрпочта" потеряла два отделения за два дня.

6 апреля ударили по новому контейнерному отделению на Сумщине, которое установили на месте предыдущего, которое также разрушили. А 7 апреля, на следующий день, оккупанты уничтожили отделение почты в Константиновке Донецкой области.