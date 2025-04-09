Про ураження поштового відділення повідомили 8 квітня ввечері. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Укрпошту".

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Росіяни б'ють по поштовій інфраструктурі

Про влучання "Шахедів" біля відділення стало відомо з соціальних мереж "Укрпошти".

Генеральний директор акціонерного товариства Ігор Смілянський прокоментував ситуацію та поділився фото, де видно наслідки удару.

Наслідки влучання "Шахедів" біля відділення "Укрпошти" / Фото з соціальних мереж Ігора Смілянського

Новий день — нове ураження нашої поштової інфраструктури. Складається враження, що б’ють по моєму звичному маршруту. Цього разу два «шахеди» вдарили біля нашого відділення Укрпошта в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська,

– написав Ігор Смілянський.

Нещодавно через атаки ворога "Укрпошта" втратила два відділення за два дні.

6 квітня ударили по новому контейнерному відділенню на Сумщині, яке встановили на місці попереднього, яке також зруйнували. А 7 квітня, наступного дня, окупанти знищили відділення пошти в Костянтинівці на Донеччині.