Про ураження поштового відділення повідомили 8 квітня ввечері. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Укрпошту".
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Росіяни б'ють по поштовій інфраструктурі
Про влучання "Шахедів" біля відділення стало відомо з соціальних мереж "Укрпошти".
Генеральний директор акціонерного товариства Ігор Смілянський прокоментував ситуацію та поділився фото, де видно наслідки удару.
Наслідки влучання "Шахедів" біля відділення "Укрпошти" / Фото з соціальних мереж Ігора Смілянського
Новий день — нове ураження нашої поштової інфраструктури. Складається враження, що б’ють по моєму звичному маршруту. Цього разу два «шахеди» вдарили біля нашого відділення Укрпошта в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська,
– написав Ігор Смілянський.
Нещодавно через атаки ворога "Укрпошта" втратила два відділення за два дні.
6 квітня ударили по новому контейнерному відділенню на Сумщині, яке встановили на місці попереднього, яке також зруйнували. А 7 квітня, наступного дня, окупанти знищили відділення пошти в Костянтинівці на Донеччині.