Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Росіяни вдарили по будинку у Краматорську

У прокуратурі повідомили, що 8 квітня о 23:10, російська армія атакувала Краматорськ. Під прицілом окупантів опинилася житлова забудова.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що у ніч проти 9 квітня Краматорськ опинився під масованою атакою дронів. Наразі всі обсяги руйнувань вже встановлюються.

Однак відомо, що російські військові вдарили дроном по багатоквартирному будинку. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа. Крім того, унаслідок атаки постраждало троє осіб, серед яких – дитина. Усі постраждалі під час атаки перебували у власній оселі.

Відомо, що жінка 55 років та її 11-річна онука отримали опіки рук, ніг та обличчя, а 34-річна мати дитини дістала перелом ноги. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Наслідки удару по будинку в Краматорську: дивіться відео

Наразі слідчі документують наслідки цинічних атак на цивільне населення з боку представників збройних сил Росії. Прокурори вже розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, що саме 8 квітня росіяни здійснили один з найжахливіших воєнних злочинів у Краматорську. У цей день у 2022 році російська армія завдала терористичного ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську. Унаслідок атаки 61 людина загинула, 121 – отримала поранення. Серед жертв та травмованих було багато дітей.