Мы имеем такой опыт, – Гуменюк о том, что Молдова опровергла пролет дрона по своей территории
Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Один из беспилотников пролетел несколько десятков километров над территорией Молдовы, впрочем, в Кишиневе опровергают эту информацию.
Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала такую реакцию Молдовы. Она отметила, что это уже не впервые в соседней стране опровергают пролет российских беспилотников над своей территорией, передает 24 Канал.
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Украина будет продолжать сотрудничество с Молдовой для внесения ясности
Гуменюк рассказала, что ВСУ начали боевую работу около 19:30 и она продолжалась в течение нескольких часов. Она отметила, что во время атаки вечером 26 февраля оккупанты запускали "Шахеды" с нетипичных направлений – фактически за зоной ответственности ОК "Юг" в направлении Кировоградщины и Одесской области. Гуменюк объяснила, что к такой тактике оккупанты прибегли для того, чтобы разветвить сосредоточенность ПВО и измерить ее готовность.
Кроме того, один из беспилотников, который был направлен в Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. Гуменюк добавила, что маршрут был проложен очень провокационно с пересечением государственной границы Молдовы.
"Мы зафиксировали это пересечение границы. Пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО", – сообщили в ОК "Юг".
Комментируя заявления Молдовы, что "Шахедов" в их воздушном пространстве не было, Гуменюк отметила, что такая реакция от соседней страны звучит уже не впервые.
Мы имеем такой опыт в течение полномасштабного вторжения о том, что сначала "ничего не было", а потом происходит прояснение ситуации. Вполне вероятно, что предыдущая информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами, и я думаю, что ясность очень скоро будет внесена,
– подчеркнула Гуменюк.
Атака "Шахедами": последние новости
- Вечером 26 февраля Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед", а также запустила 4 авиационные ракеты Х-59. Враг запустил 13 дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска и Курской области.
- Силы ПВО успешно отработали и уничтожили 11 "Шахедов" и 2 ракеты Х-59. Вражескую атаку отражали в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.
- Силы обороны Юга сообщили, что один из "Шахедов" пролетел над территорией Молдовы несколько десятков километров. Военные отметили, что враг намеренно проложил такой маршрут. Впрочем, в Кишиневе заявили, что не зафиксировали в своем воздушном пространстве российских беспилотников. "Относительно вероятного риска попадания беспилотника на территорию Республики Молдова, сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Россией сегодня вечером в Украине, не пересекал Республику Молдова", – заявили в Минобороны Молдовы.
- Стоит отметить, что это не впервые, когда на территорию Молдовы залетают российские беспилотники. Кроме того, 17 февраля на территории соседней страны обнаружили обломки "Шахеда". За несколько дней до этого, 12 февраля, в Молдове также обнаруживали обломки БПЛА с неразорванной боевой частью.