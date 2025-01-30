Увеличенная боевая часть и шрапнель внутри: Россия запускает по Украине новые "Шахеды"

Россия продолжает терроризировать Украину ударными БПЛА типа "Шахед". Сейчас враг запускает дроны с увеличенной боевой частью и металлической шрапнелью внутри.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Важно "Шахед" попал в многоэтажку, много пострадавших, есть жертвы: все об атаке на Сумы 30 января

Россия запускает по территории Украины модернизированные "Шахеды"

Ермак сообщил, что сейчас Россия запускает по территории Украины "Шахеды" с увеличенной боевой частью до 90 килограммов. Кроме того, ударные БпЛА внутри имеют металлические элементы – шрапнель.

По словам руководителя ОП, враг модернизирует дроны-камикадзе, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения. В то же время Ермак заверил, что враг получит достойный ответ за свои преступления.

Преступники и террористы должны получить ответ за это, и они его получат,

– подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП также опубликовал в сети фотографии с "Шахедами", которыми Россия сейчас терроризирует Украину. На одной фотографии видно увеличенную боевую часть.



Какими "Шахедами" Россия атакует Украину / Фото Андрея Ермака

На другой фотографии видно, что в корпусе "Шахеда" есть шрапнель.



"Шахед" со шрапнелью / Фото Андрея Ермака

Первые сообщения об атаках "Шахедами" со шрапнелью появились в ноябре 2024 года. Так, 22 ноября 2024 года Россия ударила такими дронами-камикадзе по Сумах. Тогда были повреждены жилые дома, и, к счастью, удалось избежать человеческих жертв.

4 января 2025 года Россия снова атаковала Сумскую область дронами-камикадзе со шрапнелью. Во время этого удара были повреждены 5 домов.

В ночь на 29 января Россия атаковала Киев "Шахедами". В сети писали, что якобы внутри дронов-камикадзе была шрапнель, но в КГВА опровергли эти сообщения.