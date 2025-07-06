"Шахеды" уже на подступах к Киеву: в области работает ПВО

В Киевской области ночью 6 июля работала ПВО. В регионе фиксировали вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревогу в Киевской области объявили еще 5 июля в 23:46. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

"Группа ударных БпЛА на юге Киевской области – курсом на Винницкую область", – отмечали военные.

Тревога в Киевской области продолжилась и ночью 6 июля. О работе противовоздушной обороны стало известно в 01:32, об этом написали в Киевской областной военной администрации.