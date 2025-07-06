6 июля, 01:36
"Шахеды" уже на подступах к Киеву: в области работает ПВО
В Киевской области ночью 6 июля работала ПВО. В регионе фиксировали вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Тревогу в Киевской области объявили еще 5 июля в 23:46. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.
"Группа ударных БпЛА на юге Киевской области – курсом на Винницкую область", – отмечали военные.
Тревога в Киевской области продолжилась и ночью 6 июля. О работе противовоздушной обороны стало известно в 01:32, об этом написали в Киевской областной военной администрации.