Видели 2 детонации: ГПСУ сообщили румынским коллегам о "Шахедах", но ответа так и не было

В ночь на 4 сентября россияне в очередной раз нанесли дроновый удар по Одесчине. В этот раз "Шахеды" атаковали Измаильский район. Известно, что БПЛА врага залетели на территорию Румынии.

Собственно, об этом сообщили украинские пограничники. Они видели две детонации "Шахедов" на территории Румынии. Более того, доложили об этом своим коллегам, рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу.

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О детонации сообщили Румынии

Зафиксировали две детонации на территории Румынии пограничные наряды, которые в ту ночь несли службу на этом направлении. Отметим, что враг бил по району Измаильского порта.

По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах во время атаки Россией летательными аппаратами,

– рассказал Андрей Демченко.

Он добавил, что наши пограничники просили, чтобы коллеги предоставили возможную информацию, связанную с этими случаями. Впрочем, румынская сторона по состоянию на 12:25 так и не ответила.

Спикер МИД Олег Николенко первым сообщил о том, что "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Он ссылался на пограничников, которые это зафиксировали.

Как отметили в Госпогранслужбе, румынские коллеги на их сообщения и просьбы еще не ответили. Тем временем появилась реакция от Минобороны Румынии.

Говорят, угрозы не было

Через несколько часов с момента инцидента появилось официальное заявление от румынского Минобороны. В ведомстве опровергли информацию о том, что дроны-камикадзе упали на территории страны. Также заверили, что следят за ситуацией, связанной с атаками припортовой инфраструктуры на Дунае.

Средства нападения, использованные Россией, ни разу не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии.

– говорят в министерстве.

В то же время в Минобороны осудили атаки россиян по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Их назвали неоправданными и "глубоко противоречащими нормам международного гуманитарного права".