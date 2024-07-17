Почему "Шахеды" теперь летят через Беларусь и при чем здесь Китай

Уже несколько раз во время российских атак "Шахеды" пролетают над территорией Беларуси. Иногда возвращаются, так и не попытавшись поразить цель на территории Украины. Был пролет более чем 300 километров от Гомельской до Витебской области и далее в Россию. Возникает вопрос: что это может означать?

Почему Шахеды теперь залетают на территорию Беларуси

Здесь есть две версии, которые пересекаются в логике развития процессов.

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Первый фактор – китайский. За последние 2 недели в Беларуси было две делегации НОАК и одно совместное учение. Учитывая специфику делегаций, можно сделать вывод, что есть вероятность появления на территории Беларуси китайского военного присутствия. Это не будет базой, но чем-то вроде центра реагирования, создание которых предусмотрено документами ШОС (а Беларусь стала участником этой организации 3 недели назад).

Более того, министр иностранных дел Беларуси во время визита в КНР на встрече с Ван I подчеркнул, что Беларусь поддерживает китайский мирный план в отношении Украины. Пикантную деталь разогнали в англо- и русскоязычных версиях "Синьхуа" и "Жэньминь Жибао". Почему пикантную? Потому что Путин во время визитов в КНДР и Вьетнам два раза заявил, что план Китая для России неприемлем.

В таком случае пролет "Шахедов" может быть демонстрацией для китайских товарищей, что Беларусь в вопросах безопасности является несубъектной, а Россия может там делать что захочет.

Второй фактор – возможности игры на украинскую публику. Здесь долго расписывать не стоит. Просто представьте себе, что однажды в Беларуси сбивают "Шахеды", летящие в сторону Украины. Делают это на фоне того, что наши западные партнеры на такое пока не решились. Далее будем иметь хорошую прессу в Украине, в дополнение, кейс станет темой №1 на определенное время. А если будет повтор, то это уже влияние на общественное мнение и приглашение украинских элит к разговору.

Заметьте Я не знаю, когда закончится война, но есть кое-что, что мы должны знать все

И здесь есть подварианты:

такая вероятная игра со сбиванием может быть частью согласованного с Россией плана подготовки к переговорам (и участия Александра Лукашенко хоть "на полях");

второй вариант (который не исключает первый) – это китайский трек. Тогда сбивание станет возможным только после того, как КНР окончательно зафиксирует намерения обеспечить присутствие НОАК на территории Беларуси.

Но это также является проявлениями консультаций о возможных переговорах о замораживании войны в Украине, потому что Китай беспрекословно будет одним из участников. Учитывая географию, Пекин нуждается в наличии у украинской границы собственных сил, хотя бы, наблюдения.