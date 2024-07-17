Чому Шахеди тепер залітають на територію Білорусі

Тут є дві версії, які перетинаються в логіці розвитку процесів.

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Перший фактор – китайський. За останні 2 тижні в Білорусі було дві делегації НВАК та одне спільне навчання. З огляду на специфіку делегацій, можна зробити висновок, що є вірогідність появи на території Білорусі китайської військової присутності. Це не буде базою, але чимось на зразок центру реагування, створення яких передбачене документами ШОС (а Білорусь стала учасником цієї організації 3 тижні тому).

Щобільше, міністр закордонних справ Білорусі під час візиту до КНР на зустрічі з Ван I підкреслив, що Білорусь підтримує китайський мирний план щодо України. Пікантну деталь розігнали в англо- та російськомовних версіях "Сіньхуа" та "Женмінь Жибао". Чому пікантну? Тому що Путін під час візитів до КНДР та В'єтнаму два рази заявив, що план Китаю для Росії є неприйнятним.

У такому разі проліт "Шахедів" може бути демонстрацією для китайських товаришів, що Білорусь в питаннях безпеки є несуб'єктною, а Росія може там робити що схоче.

Другий фактор – можливості гри на українську публіку. Тут довго розписувати не варто. Просто уявіть собі, що одного дня в Білорусі збивають "Шахеди", що летять в сторону України. Роблять це на тлі того, що наші західні партнери на таке поки що не наважилися. Далі матимемо гарну пресу в Україні, на додаток, кейс стане темою №1 на певний час. А якщо буде повтор, то це вже вплив на громадську думку та запрошення українських еліт до розмови.

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І тут маємо підваріанти:

така вірогідна гра зі збиттям може бути частиною погодженого з Росією плану підготовки до перемовин (та участі Алєксандра Лукашенки хоч "на полях");

другий варіант (який не виключає перший) – це китайський трек. Тоді збиття стане можливим лише після того, як КНР остаточно зафіксує наміри забезпечити присутність НВАК на території Білорусі.

Але це також є проявами консультацій про можливі переговори про заморожування війни в Україні, бо Китай беззаперечно буде одним з учасників. З огляду на географію, Пекін має потребу в наявності біля українського кордону власних сил, хоча б, спостереження.