Нам треба триматися один за одного

Здобудемо ми перемогу за рік, за 10 років чи за якийсь інший термін – мені не відомо. Але всі ми маємо бути стійкими та готовими боротися за цю перемогу.

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Зрозуміло, що нам потрібні дороги, бо це не тільки економіка, це комунікації, а також логістика військ.

Але ми так само розуміємо, що пріоритет держави зараз – це перемога у війні. І тому фінансування своєї армії – це ключове для нас зараз. Країна має лишатися сильною, і її армія також.

Хлопцям, які воюють, вже хто по два, а хтось і набагато більше років, потрібен відпочинок. Особливо тим, хто постійно на передовій. Впевнений, що наше керівництво це усвідомлює та механізм ротації буде розроблений. Я, своєю чергою, разом з побратимами продовжу боронити свою державу.

Але, крім зовнішнього фронту, ще існує внутрішній, де ми також боремося з агресором, який використовує свої брудні гібридні способи боротьби, щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини. Тому нам треба триматися один за одного, а не вестися на провокації та маніпуляції ворога. Слава Україні! Разом до Перемоги!