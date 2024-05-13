"Шахеды" залетели на Киевщину: работает ПВО

Вечером 13 мая россияне запустили БпЛА: движение "Шахедов" зафиксировали в частности на Киевщине. В регионе работают силы ПВО.

Сейчас в Киевской области объявлена воздушная тревога. В то же время стоит отметить, что в самой столице тревогу не объявляли.

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Воздушная тревога в Киевской области

Жители Киевской области! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– написали в Киевской областной военной администрации.

В Киевской ОВА также призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Россия ударила по пригороду Харькова

Днем 13 мая оккупанты нанесли удар по ферме в Коротиче Харьковского района. По предварительным данным, российская армия использовала для удара ракету Х-59.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации с северо-востока. Также было известно об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

По информации Офиса Генерального прокурора, один сотрудник предприятия погиб, еще четыре получили ранения, они госпитализированы в больницу. Сейчас прокуроры и следователи принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений россиян.