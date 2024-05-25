"Шахеды" над Одесской и Днепропетровской областями: в ряде регионов воздушная тревога

Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов воздушная тревога.

Движение вражеских БПЛА заметили над несколькими областями. Все, что известно об угрозе "Шахедов" – читайте в тексте 24 Канала.

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