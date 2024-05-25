"Шахеды" над Одесской и Днепропетровской областями: в ряде регионов воздушная тревога

25 мая 2024, 23:50
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Россия снова запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов воздушная тревога.

Движение вражеских БПЛА заметили над несколькими областями. Все, что известно об угрозе "Шахедов" – читайте в тексте 24 Канала.

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00:18, 26 мая

О движении БПЛА – Воздушные силы фиксируют "Шахеды":

– несколько групп в Днепропетровской области курсом на Павлоград.
– в Одесской области одна группа в Белгород-Днестровском районе, курсом на Одессу, другая в Татарбунарском районе.
– в южной части Полтавской области, курсом на Полтаву.
– несколько групп в Криворожском районе курсом на Днепр.

00:03, 26 мая

Еще несколько групп ударных вражеских БпЛА в Херсонской области направлением в Днепропетровскую область, курс северный.

23:54, 25 мая

Вектор движения – Полтавская область.

23:53, 25 мая

БПЛА на Днепропетровщине

Позже сообщили о 2 БПЛА, которые движутся через Павлоградский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

23:28, 25 мая

Угроза БпЛА с Юга

Мониторинговые каналы писали об 1 БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области и 1 БПЛА из Запорожья в направлении Днепровского района Днепропетровской области.

Автор: Вікторія Кульженко