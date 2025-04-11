МАГАТЭ заметила российские дроны неподалеку от объектов Южно-Украинской АЭС

Российские беспилотники на днях приблизились к объектам Южноукраинской АЭС. Своими действиями страна-агрессока угрожает безопасности всего мира.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

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Вражеские дроны заметили возле ядерных объектов

В ночь на 9 апреля в радиусе 4 километров от Южноукраинской атомной электростанции заметили движение беспилотников. Угроза была из-за пролета восьми вражеских дронов-камикадзе. Россия не только угрожает ядерной безопасности на Запорожской АЭС, но и терроризирует на других объектах.

На ядерных объектах Украины частые сигналы тревоги воздушного налета и звуки взрывов на расстоянии продолжали подчеркивать постоянные риски для ядерной безопасности,

– отмечают в МАГАТЭ.

Два энергоблока на Хмельницкой и Ровенской АЭС пока приостановили для плановой перезагрузки ядерного топлива. Еще раньше, 5 апреля, из-за уязвимости энергетической инфраструктуры, в том числе и к российским ударам, на двух энергоблоках Ровенской АЭС временно снижали мощность.

Стоит отметить, что сотрудники агентства находятся на площадке ЗАЭС и проводят обходы для мониторинга и оценки ядерной безопасности. Группа работает с российской оккупационной администрацией станции над запланированными работами по электротехническому обслуживанию, кадровой ситуацией и подготовкой и квалификацией персонала.

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что Запорожская АЭС не может существовать и полноценно работать без Украины, поэтому Россия имеет проблемы с ее запуском.