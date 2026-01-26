"Видел в упор": "Шахед" пролетел в 20 метрах от окна основателя Monobank Гороховского

Днем 26 января в Киеве заметили российские дроны. При этом воздушную тревогу в столице не объявляли.

Так, в 14:07 глава МВА Тимур Ткаченко сообщил, что над столицей находятся вражеские БПЛА и призвал горожан укрыться в укрытиях. Лишь позже в Киеве зазвучал сигнал тревоги.

Что известно о дронах над Киевом?

Одни мониторы пишут, что предварительно, речь идет о трех ударных дронах с камерой на ручном управлении через Starlink. Другие отмечают, что это беспилотники-разведчики.

Основатель Monobank Олег Гороховский рассказал, что видел в Киеве вражеский дрон. Тот пролетел мимо его дома.

Пролетел в 20 метрах от моего окна. Видел его вплотную,

– написал мужчина.

Почему тревогу объявили после появления "Шахедов" в городе, объяснил экс-командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник в эфире День.LIVE. По словам военного, вероятно, российский дрон летел на высоте ниже 100 метров, именно поэтому его было трудно обнаружить.

Худший сценарий, говорит военный, если беспилотник смог преодолеть маршрут до столицы без своевременного обнаружения. Если это произошло, это очень плохо. Ведь тогда это значит, что враг знал расположение украинских экипажей ПВО.

Российский дрон над Киевом: смотрите видео

К слову, ранее "Флеш" сообщил, что в Днепре зафиксировали вражеский дрон, управляемый через Starlink. Говорится о БпЛА БМ-35. Он пояснил, что в отличие от "Молнии", этот БпЛА "топливный" и может летать до 500 километров.

Как угроза российских дронов растет?