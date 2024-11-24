Россия хочет создать рой "Шахедов" с искусственным интеллектом, чтобы обходить ПВО, – The Guardian

Россия работает над тем, чтобы создать "Шахеды" с искусственным интеллектом. В планах врага рой ударных БПЛА, которые будут координировать между собой атаки таким образом, чтобы подавить украинскую ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Более того, по данным издания, Россия уже имеет два завода по производству характерных дельтакрылых беспилотников "Шахед"-136, которые в Москве называют "Герань-2".

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Источники сообщили также и о масштабах производства дронов, речь о "сотнях БПЛА в неделю".

Какова цель россиян

Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Издание также отметило, что ранее украинские военные уже показывали видео, свидетельствующие, что Россия применяет термобарические боеголовки, которые при детонации создают огненное облако с температурой около 2000С. Это делает дрон более смертоносными, если он взрывается внутри зданий.

И вот, Россия ведет работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников", с помощью которых "Шахеды" будут согласовываться между собой, чтобы преодолеть противовоздушную оборону.

В то же время до сих пор неясно, насколько эффективной будет эта технология.

Справочно. Только за последнюю неделю Россия запустила по Украине около 460 ударных беспилотников. В течение октября враг атаковал Украину 2 023 БПЛА типа "Шахед" и другими дронами неустановленного типа. Из них наша ПВО уничтожила 1 185 дронов, еще 738 БПЛА – локально потеряны.