"Я приехал на самокате, а вы на Maybach": Шахов и Милованов поссорились в прямом эфире
Источник:24 канал
Народный депутат Сергей Шахов и Тимофей Милованов сцепились в ток-шоу. Шахов обвинил Милованова в том, что он является политической элитой, интересы которой противопоставлены народу.
Конфликтовали нардеп Сергей Шахов из группы "Доверие" и недавно назначенный председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.
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"Я на самокате, а вы на Maybach"
Начался спор из спича Сергея Шахова. Он начал со смартфона зачитывать тезисы про "простые народные массы, которые боятся и не довольны политическими элитами". На слове "элиты" Шахов поднял руку и показал в сторону Тимофея Милованова, который стоял за трибуной. На это председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" сказал, что придется отвечать.
Я приехал на самокате, а вы на чем? На Maybach? Скажите, пожалуйста, кто из нас тогда элита?
– возмутился Милованов.
После этого Шахов просил не перебивать его, но и не ответил, на каком автомобиле приехал в студию.
Коллега из парламента Данил Гетманцев задал прямой вопрос Шахову: "Ну скажи, Сергей, на чем же приехал?". На это Сергей Шахов ответил: "на Toyota", у которой пробег 100 тысяч километров.
Отметим, что в тот же вечер нардеп Александр Качура опубликовал фото, как Тимофей Милованов едет по правительственному кварталу на самокате.
Какие автомобили в декларации у обоих
- У Сергея Шахова автомобиля в собственности нет. Вместо этого он бесплатно пользуется автомобилем, которым владеет его сын Никита. В свежей декларации на сына указаны Hyundai Accent 2018 за 385 тысяч гривен и Toyota Land Cruiser 2019 за 2 миллиона 99 тысяч гривен. Именно этой последней машиной пользуется Шахов.
- У Тимофея Милованова в декларации за 2020 год указан автомобиль Volvo C30 2009 года за 140 тысяч гривен.